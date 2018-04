Avellino - Perugia: le probabili formazioni Foscarini alle prese con un forfait dell'ultim'ora, Breda deve risolvere un ballottaggio

di Marco Festa

Cuore, idee, punti: stasera, contro il Perugia, servono come il pane all'Avellino, scivolato al terzultimo posto in condominio con Ascoli e Virtus Entella dopo il successo di ieri pomeriggio del Cesena sui liguri di Aglietti. Lupi obbligati a vincere per balzare fuori dalla zona retrocessione: la trentaquattresima giornata di Serie B, che si chiude proprio con la sfida tra lupi e grifoni, al “Partenio-Lombardi”, ha lasciato in eredità una classifica che è come uno schiaffone in pieno viso: deve necessariamente fungere da sveglia. A farla suonare si è già duramente impegnato in settimana Claudio Foscarini, pronto all'esordio sulla panchina biancoverde. Il tecnico trevigiano opterà per un 4-4-2 che in fase di possesso varierà in un 4-3-1-2 per effetto delle sortite sulla trequarti di D'Angelo. Il capitano si accentrerà partendo largo dalla sinistra. In attacco possibile l'inserimento a sorpresa di Ardemagni dal primo minuto, ma resta più probabile il suo utilizzo a gara in corso per dare spazio dall'inizio a Castaldo e Asencio. In difesa, davanti a Lezzerini, la coppia centrale sarà composta da Ngawa e Migliorini mentre sugli esterni agiranno Pecorini a destra e Falasco sulla corsia mancina: Rizzato ha accusato dei problemi nel corso della seduta di rifinitura a porte chiuse (almeno in linea teorica). A completare il centrocampo saranno invece Molina, De Risio e Di Tacchio: Cabezas e Vajushi sono convocati, ma non sono al top della forma e partiranno dalla panchina. Dall'altra parte del campo la corazzata di Breda, che si gioca l'aggancio al Parma al quarto posto: sette vittorie nelle ultime otto partite. Un rullo compressore. Una macchina perfetta. All'Avellino il compito di essere sabbia negli ingranaggi umbri. Nove giornate alla fine del campionato. È l'ora della prima finale per la salvezza.

Avellino - Perugia: le probabili formazioni.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 15)

Avellino (4-4-2): Lezzerini; Pecorini, Ngawa, Migliorini, Falasco; Molina, De Risio, Di Tacchio, D’Angelo; Castaldo, Asencio. A disp.: Casadei, Marchizza, Moretti, Vajushi, Ardemagni, Gavazzi, Morero, Morosini, Laverone, Rizzato, Cabezas, Wilmots. All.: Foscarini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bidaoui, Kresic, Iuliano, Lasik, Radu.

Ballottaggi: Asencio - Ardemagni: 51% - 49%.

Perugia (3-5-2): Leali; Volta, Del Prete, Magnani; Mustacchio, Gustafson, Bianco, Buonaiuto, Germoni; Cerri, Di Carmine. A disp.: Santopadre, Nocchi, Zanon, Colombatto, Belmonte, Diamanti, Dellafiore, Terrani, Kouan. All.: Breda.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bandinelli, Gonzalez, Nura, Pajac.

Ballottaggi: Buonaiuto - Kouan: 60% - 40%.

Arbitro: Piccinini della sezione di Forlì. Assistenti: Intagliata della sezione di Siracusa e Formato della sezione di Benevento. Quarto uomo: De Tullio della sezione di Bari.