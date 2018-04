Avellino, esercitata l'opzione: rinnovo con Bidaoui Prolungamento del contratto fino al 2019 per l'esterno offensivo belga-marocchino

di Carmine Quaglia

Nella giornata in cui l'ambiente irpino attende novità da Roma, dal Tribunale Federale Nazionale - alle 15 scatterà il processo d'Appello relativo alla presunta tentata combine di Catanzaro-Avellino del 5 maggio 2013, l'Unione Sportiva Avellino ha comunicato di aver esercitato l'opzione per il prolungamento del contratto di Soufiane Bidaoui. La società biancoverde ha esteso il rapporto con l'esterno offensivo belga-marocchino fino al 30 giugno 2019.

Bidaoui ha collezionato 42 presenze con l'Avellino realizzando 3 reti e 5 assist in 2184 minuti giocati. Il nativo di Etterbeek, classe '90, non scende in campo dal match pareggiato dai biancoverdi contro il Pescara del 18 marzo scorso in cui giocò solo i primi 6 minuti della sostituzione motivata da una lussazione alla spalla che lo costrinse ad uscire anzitempo dal terreno di gioco.