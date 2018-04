Avellino senza pace: un altro titolare in infermeria Seduta di allenamento pomeridiana al "Partenio-Lombardi": il report

Allenamento pomeridiano al Partenio-Lombardi per l'Avellino, atteso, sabato (ore 15) dalla trasferta a Chiavari contro la Virtus Entella. Indisponibili Lasik e Iuliano. Terapie per D’Angelo, Rizzato e Falasco i quali nella giornata di domani si sottoporranno a esami di controllo presso Villa Stuart, a Roma. Lavoro differenziato per Kresic, Radu, Cabezas e Bidaoui. Seduta ridotta per Vajushi (contusione piede destro) e per Pecorini, alle prese con un risentimento muscolare al flessore della coscia sinistra. Domani pomeriggio (ore 15) allenamento a porte chiuse al Partenio-Lombardi.