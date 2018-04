Chiacchio: "Processo di notevole tensione. Sono fiducioso" VIDEO | Money Gate - Intervista ad Eduardo Chiacchio, avvocato dell'U.S. Avellino

"Come avete potuto notare anche oggi, siamo stati partecipi di un processo serio, di notevole tensione perchè avete notato che, già nella prima fase del dibattimento, la Procura ha tentato giustamente di far entrare nel processo il cd e il materiale che sicuramente avrebbe potuto essere valutato in maniera particolare per quelle che sono le nostre speranze da parte della Corte Federale". Così, al termine dell'Appello sul caso Money Gate (Catanzaro-Avellino del 5 maggio 2013) si è espresso l'avvocato dell'U.S. Avellino, Eduardo Chiacchio: "Penso che siamo riusciti ad ottenere che quel materiale non fosse introdotto nel giudizio. Questo, indubbiamente, può essere importante perché condannare senza che agli atti ci sia neppure l'ordinanza di custodia cautelare che è alla base del procedimento disciplinare penso che, perlomeno, sia più difficile".

La seconda parte del dibattimento: "Avrete notato tutti che il clima, apparentemente, era più disteso perché, a dire la verità, nella prima fase, abbiamo assistito a veri e propri scontri, se così si può dire, ma professionali, anche con gli ottimi rappresentanti della Procura Federale. Dire ottimisti vuol dire già tanto: sono fiducioso. Spero che si possa concludere con il miglior risultato possibile, ma prima di formulare ipotesi, sono molto prudente perché ho tanta esperienza e ne ho viste tante. Sono molto prudente nelle valutazioni".

