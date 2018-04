Avellino: brutte notizie da Villa Stuart per Foscarini Alle 11 la conferenza stampa di Foscarini sul 696. Entella-Avellino: arbitrerà Abbattista

di Carmine Quaglia

A due giorni dalla sfida di Chiavari, l'Avellino si è allenata nel pomeriggio, a porte chiuse, allo stadio Partenio-Lombardi. Oltre agli indisponibili Richard Lasik e Rino Iuliano, solo lavoro differenziato per Anton Kresic, Ionut Radu e Soufiane Bidaoui che ieri ha rinnovato il contratto con la società biancoverde fino al 30 giugno 2019. Bryan Cabezas è rientrato in gruppo, mentre Armando Vajushi ha svolto solo parte del gruppo, con seduta ridotta, per una contusione al piede destro.

Da Villa Stuart, Claudio Foscarini e lo staff tecnico dell'Avellino hanno ottenuto diversi responsi: elongazione al polpaccio sinistro per Nicola Falasco, conferma del trauma contusivo distorsivo alla caviglia destra per Angelo D'Angelo, conferma della lesione di secondo grado all'adduttore della coscia destra per Simone Rizzato, lesione muscolare di primo grado al flessore sinistro per Simone Pecorini. Non mancano, quindi, i problemi per Foscarini nell'ottica dell'undici titolare da proporre a Chiavari contro l'Entella con ben 3 uomini presenti nello starting eleven del match vinto contro il Perugia, fuori gioco verso la trasferta in Liguria. Domattina l'allenamento di rifinitura per i lupi con inizio alle 9.30 al Partenio-Lombardi, a porte chiuse. A seguire, dalle 11, con diretta sul canale 696 TV OttoChannel, la conferenza stampa di Foscarini.

L'arbitro - Entella-Avellino sarà diretta dal signor Eugenio Abbattista della sezione di Molfetta. Bilancio cinque vittorie, tre pareggi e nessuna sconfitta per l'Avellino con il fischietto pugliese che non ha ancora arbitrato un match dei lupi in stagione. Abbattista ritrova i biancoverdi dopo l'1-0 con firma Eusepi che decise la sfida tra gli irpini e la Spal più di un anno fa (il 31 marzo 2017) e sarà coadiuvato dagli assistenti Baccini e Fiore. Il quarto uomo sarà Tursi.