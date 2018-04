Entella - Avellino: possibile sorpresa tattica di Foscarini Infermeria affollata, solo 21 convocati, ma il tecnico trevigiano vuole un lupo propositivo

di Marco Festa - Inviato a Chiavari (GE)

Allenamento di rifinitura a porte chiuse, al "Partenio-Lombardi", sostenuto in mattinata e poco dopo pranzo tutti in viaggio per una trasferta determinante in chiave salvezza: l'Avellino è partito alle 14, in treno, da Napoli, alla volta di Chiavari. Per la sfida di domani (ore 15) contro la Virtus Entella, il tecnico Foscarini ha convocato 21 calciatori.

Non fanno parte dell'elenco, nel quale figura invece il terzo portiere Pozzi, gli acciaccati Bidaoui e Radu, i lungodegenti Lasik e Iuliano, gli infortunati D'Angelo, Falasco, Pecorini e Rizzato oltre a Evangelista (scelta tecnica). Tornano invece a disposizione Cabezas, Gavazzi e Kresic, ma non sono al top della forma come confermato in conferenza stampa dal mister dei lupi. La formazione, per quanto riguarda gli interpreti, sarebbe pressoché obbligata in caso di adozione del 4-4-2: Lezzerini tra i pali; Laverone, Ngawa, Migliorini e Marchizza in difesa; Molina, De Risio, Di Tacchio e uno tra Vajushi, Cabezas e Gavazzi a centrocampo; Castaldo e Asencio (salvo impiego di Ardemagni) in attacco. In alternativa si dovrebbe stravolgere il pacchetto arretrato, che ha tenuto la porta inviolata contro il Perugia, con l'innesto di Morero e Ngawa dirottato sull'out destro per consentire a Laverone di agire come cursore di fascia del settore nevralgico. Di conseguenza di Molina verrebbe utilizzato a sinistra.

L'infermeria affollata potrebbe però propiziare un cambio di modulo in un 4-3-3 (più remote le opzioni 3-4-3 e 3-4-1-2). Il punto fermo sarebbe la difesa a quattro (Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza), in mezzo al campo troverebbe spazio Moretti come mezzala destra e avanzerebbe nel tridente d'attacco Molina. In tal caso aumenterebbero pure le chance di impiego di Morosini, che permetterebbe non dimeno di variare l'assetto in un 4-3-1-2. Si vedrà, ma occhio alle sorpese perché lo stesso Foscarini è stato perentorio: "Voglio un Avellino propositivo".

L'elenco dei 21 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 20. Casadei, 22. Lezzerini, 28. Pozzi.

Difensori: 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 5. Kresic.

Centrocampisti: 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 4. Moretti, 21. Morosini, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 19. Asencio, 30. Cabezas, 10. Castaldo.