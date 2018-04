Virtus Entella - Avellino: le probabili formazioni Foscarini può cambiare modulo, Aglietti si affida al tandem La Mantia - De Luca

di Marco Festa - Inviato a Chiavari (GE)

Dopo il successo casalingo di lunedì scorso contro il Perugia e il respingimento del ricorso della Procura Federale avverso il proscioglimento di tutti i deferiti per la presunta tentata combine di Catanzaro - Avellino del 5 maggio 2013, l'Avellino può e deve provare a regalarsi un'altra gioia. Alle 15 i biancoverdi vanno a caccia di punti salvezza contro una diretta concorrente: la Virtus Entella di Aglietti, terzultima in condominio con l’Ascoli - che intanto ieri ha perso 3-0 a Foggia - sulla quale i biancoverdi hanno tre, preziosi, punti di vantaggio. All'andata finì 0-0 e c'è dunque da scongiurare il pericolo di un passo falso in ottica di vantaggio nello scontro diretto in caso di arrivo a pari punti.

Sul fronte formazione Foscarini potrebbe passare, a sorpresa, dal 4-4-2 al 4-3-3 per far fronte al folto nugolo di infortunati e acciaccati, su tutti D’Angelo, Falasco e Pecorini, titolari nell’ultima partita e assenti oggi al “Comunale”. Una opzione che eviterebbe di dover dirottere Ngawa sulla fascia destra difensiva per la necessità di avanzare Laverone sulla fascia del settore nevralgico. A centrocampo, infatti, Bidaoui è ancora k.o. e anche Cabezas e Gavazzi non sono al top. Potrebbe dunque tornare a trovare spazio, da mezzala destra, Moretti con Molina avanzato nel tridente offensivo, completato da Asencio e Castaldo. L’esterno di Garbagnate Milanese, super contro i grifoni, avrebbe la licenza fungere anche da trequartista permettendo di variare l'assetto tattico in un 4-3-1-2. Pronti al rientro nell’undici di partenza Laverone e Marchizza. Ardemagni e Morosini i possibili innesti dell'ultim'ora. La certezza è che l'infermeria affollata non permetterà l'adozione di un piano partita, tra turnover e cambi programmati, finalizzato a risparmiare energie in vista della gara di martedì sera, al "Partenio-Lombardi", contro il Frosinone.

Tra i padroni di casa in difesa torna Pellizzer, pupillo di Foscarini al Cittadella, mentre sulla fascia destra Belli è favorito su Aliji. Acampora e Troiano si contendono una maglia per fungere da registi. In attacco il temibile tandem De Luca - Lamantia (entrambi diffidati). L'impianto di gioco dei diavoli neri sarà gremito in ogni ordine di posto: i supporters locali hanno accolto gli appelli della società per sostenere la squadra in una partita fondamentale, la prima delle otto finali per la permanenza in Serie B, come per l'Avellino che sarà invece incoraggiato da 400 tifosi.

Virtus Entella - Avellino: le probabili formazioni.

Stadio "Comunale" (ore 15)

Virtus Entella (3-5-2): Iacobucci; Pellizzer, Ceccarelli, Cremonesi; Belli, Ardizzone, Troiano, Crimi, Gatto; La Mantia, De Luca. A disp.: Paroni, De Santis, Aliji, Nizzetto, Icardi, Eramo, Llullaku, Acampora, Currarino, Brivio, Aramu. All.: Aglietti.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Castaldo, Falasco, Laverone.

Indisponibili: Benedetti, Diaw, Luppi.

Ballottaggi: Belli - Aliji: 55% - 45%; Troiano - Acampora: 55% - 45%.

Avellino (4-3-3): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza; Moretti, Di Tacchio, De Risio; Asencio, Castaldo, Molina. A disp.: Casadei, Pozzi, Kresic, Vajushi, Ardemagni, Gavazzi, Morero, Morosini, Cabezas, Wilmots. All.: Foscarini.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: De Luca, Gatto, La Mantia.

Indisponibili: Bidaoui, D’Angelo, Falasco, Iuliano, Lasik, Pecorini, Radu, Rizzato.

Ballottaggi: Moretti - Gavazzi 55% - 45% (se gioca Gavazzi 4-4-2 con Molina esterno destro); Moretti - Morero 60% - 40% (se gioca Morero 4-4-2 con Ngawa terzino destro, Laverone sulla fascia destra di centrocampo e Molina su quella sinistra); Moretti - Morosini: 60% - 40% (se gioca Morosini 4-3-1-2 o 3-4-1-2 con Molina riportato sulla fascia sinistra di centrocampo e Laverone su quella opposta).

Arbitro: Abbattista della sezione di Molfetta. Assistenti: Baccini della sezione di Conegliano Veneto e Fiore della sezione di Barletta. Quarto uomo: Tursi della sezione di Valdarno.