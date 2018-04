Asencio illude l'Avellino, Ceccarelli salva l'Entella: 1-1 Secondo risultato utile consecutivo per i biancoverdi, salvati nel finale da Lezzerini

di Marco Festa - Inviato a Chiavari (GE)

In diretta dallo stadio "Comunale" di Chiavari: Virtus Entella - Avellino. Rivivi la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

Il tabellino.

Virtus Entella - Avellino 1-1

Marcatori: st 7' Asencio, 32' Ceccarelli.

Virtus Entella (3-4-2-1): Iacobucci; Pellizzer (28' st Icardi), Ceccarelli, Cremonesi; Belli, Acampora, Crimi, Aliji (16' st Gatto); Aramu, Llullaku (11' st De Luca); La Mantia. A disp.: Paroni, De Santis, Nizzetto, Troiano, Eramo, Ardizzone, Di Paola, Currarino, Brivio. All.: Aglietti.

Avellino (4-4-2): Lezzerini; Ngawa, Morero, Migliorini, Marchizza; Laverone (21' st Gavazzi), De Risio (40' st Moretti), Di Tacchio, Molina; Asencio (21' st Ardemagni), Castaldo. A disp.: Casadei, Pozzi, Kresic, Vajushi, Morosini, Cabezas, Wilmots. All.: Foscarini.

Arbitro: Abbattista della sezione di Molfetta. Assistenti: Baccini della sezione di Conegliano Veneto e Fiore della sezione di Barletta. Quarto uomo: Tursi della sezione di Valdarno.

Note: Ammoniti: De Risio, Llullaku, Pellizzer e Ngawa per gioco falloso; De Luca per comportamento non regolamentare. Angoli: 9-2. Recupero: pt 2'; st 4'.

Secondo tempo:

49' - Finisce qui. Secondo risultato utile per l'Avellino che si conferma a +2 sulla zona play-out. Al "Comunale" è 1-1 con l'Entella: gol di Asencio e Ceccarelli al 7' e 32' della ripresa.

46' - Cross di Gatto, Cremonesi la gira alta sulla travesa. Che rischio per l'Avellino, che sta soffrendo.

45' - Forcing Entella. Miracolo di Lezzerini su Cremonesi, che aveva girato a colpo sicuro sugli sviluppi di un angolo. Quattro minuto di recupero.

42' - Gatto ci prova di punta, Lezzerini blocca a terra.

41' - Migliorini mura Gatto. Ora meglio l'Entella, che prova il forcing finale.

40' - Moretti per De Risio: ultimo cambio anche per l'Avellino.

38' - Ancora Cremonesi, colpo di testa provvidenziale. L'Avellino cerca il guizzo per tornare avanti.

37' - Migliorini avanza palla al piede, serve Ardemagni, che tutto solo davanti a Iacobucci perde l'attimo fuggente cercando un dribbling che permette il recupero di palla da part dei biancocelesti.

36' - Miracolo di Cremonesi in scivolata su cross basso di De Risio. Il difensore evita la correzione in rete di Ardemagni.

32' - Il pareggio dell'Entella. Ceccarelli, perso da Morero, sbuca sul secondo palo dopo una correzione area di De Luca sugli sviluppi di un corner.

31' - Ammonito Ngawa per fallo su Gatto.

29' - Sgambetto di De Luca a Lezzerini: ammonito da Abbattista l'attaccante dell'Entella.

28' - Ultimo cambio per l'Entella: Icardi per Pellizzer.

26' - Grande anticipo di Ngawa su Gatto.

25' - Belli, direttamente sul fondo con un tentativo di cross di prima intenzione.

21' - Doppio cambio per l'Avellino: Ardemagni per Asencio, colpito duro, e Gavazzi per Laverone.

20' - Asencio fa un altro gol, ma nella propria area di rigore, togliendo il pallone dalla disponibilità di Pellizzer con uno stacco portentoso. Angolo per l'Entella. L'Avellino recupera e ribalta il fronte dell'azione.

18' - Crimi: destro velleitario sporcato dalla difesa, corner allontanato da Castaldo con un colpo di testa.

16' - Altro cambio dell'Entella: Aliji fuori, dentro Gatto. Liguri a propulsione offensiva.

15' - La Mantia sfiora il pari con uno stacco perentorio su un cross dalla destra: palla di pochissimi centimetri sul fondo.

13' - Asencio abbattuto da Aliji, poi scintille tra i due.

11' - Cambia l'Entella: Llullaku fa posto a De Luca.

10' - Di Tacchio abbatte la bandierina nel tentativo di recuperare palla.

7' - Avellino in vantaggio. Gran cross di Molina, svetta Asencio che la mette sul secondo palo imparabilmente per Iacobucci. Prima rete dei lupi nella storia dei lupi a Chiavari, sesto stagionale per l'attaccante ispano-brasiliano. Esplode il settore ospiti.

6' - Duello aereo, braccio largo di Pellizzer su Asencio: giallo per il difensore dei liguri.

5' - Ngawa super. L'Avellino ha ripreso col piglio giusto.

1' - Si riparte senza cambi.

Primo tempo:

47' - Fine primo tempo. Squadre al riposo a reti inviolate.

45' - Due minuti di recupero.

44' - Gol dell'Entella, ma è tutto fermo per una carica su Lezzerini dopo un'azione insistita.

43' - Troppa foga di De Risio, che è già ammonito e deve fare attenzione. Entella pericolosissima poco dopo il fallo a centrocampo del mediano dei lupi, Belli s'incunea in area di rigore dalla destra ma poi spara addosso a Lezzerini.

41' - Avellino padrone del campo dopo aver rischiato poco o nulla nella prima parte della gara.

39' - Magia di Castaldo, sandwich dei difensori dell'Entella. Il "dieci", colpito al viso, resta a terre e poi si rialza: punizione per i lupi dal vertice sinistro dell'area di rigore. Di Tacchio sul punto di battuta.

37' - Traversone di Molina, Asencio di testa sul fondo: alle sue spalle c'era tutto solo Laverone. Si rammarica Foscarini.

35' - Percussione centrale di Asencio, che guadagna un corner. Batte Di Tacchio, Morero svetta: palla di poco sul fondo.

33' - Scontro tra Castaldo e Belli, gioco fermo per un minuto. Si riparte.

30' - Llullaku duro su Marchizza in fase di scarico: Abbattista gli mostra il giallo.

26' - Sinistro di Aramu, Lezzerini la blocca a terra.

25' - De Risio in scivolata a piedi uniti su Acampora, prende il pallone ma l'intervento è troppo duro: ammonito. Punizione dal limite dell'area di rigore per l'Entella.

24' - Lezzerini respinge coi pugni un corner insidioso di Aramu.

20' - L'Entella allontana il corner e si protende in avanti: Migliorini libera l'area di rigore.

19' - Asencio impegna Iacobucci con un tiro dalla distanza, il portiere si salva con più di un affanno, col ginocchio. Molina riprende palla e crossa: corner, il primo della partita anche per l'Avellino.

18' - Sugli sviluppi del corner precedentemente concesso la palla sbuca in area di rigore: Cremonesi la gira alta sulla traversa da distanza ravvicinata.

17' - Angolo per l'Entella.

15' - L'Avellino sta prendendo il campo.

11' - Punizione di Di Tacchio, cade Asencio in area di rigore, ma è tutto regolare: Abbattista fa cenno di proseguire. Poi Molina mette dentro per lo stesso Asencio, che non ci arriva di un nulla in tuffo di testa.

7' - L'Avellino si affaccia nella metà campo dell'Entella, che si chiude bene e riparte: fallo di Asencio su Crimi.

3' - Crimi dentro per La Mantia, colpo di testa in torsione, centrale: Lezzerini fa sua la palla.

2' - Migliorini protegge palla per favorire l'uscita di Lezzerini, ma alla fine si rifugia in rimessa laterale.

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizo di Virtus Entella - Avellino.

0' - Buon pomeriggio dallo stadio "Comunale" di Chiavari: punti salvezza in palio tra Virtus Entella e Avellino, che si sfidano nella trentacinquesima giornata di Serie B. Giornata di sole, squadre in campo per il riscaldamento. Sono arrivate le formazioni ufficiali: Foscarini sceglie di confermare il 4-4-2 a costo di modificare la difesa per via degli acciacchi e delle numerose defezioni nel pacchetto esterni. Dentro dunque Morero nel cuore del reparto arretrato, Ngawa viene dirottato a destra e Marchizza agisce a sinistra. Migliorini completa la linea a quattro davanti a Lezzerini. A centrocampo Laverone, De Risio, Di Tacchio e Molina. In attacco avanti con Asencio e Castaldo. Sorprese anche nell'Entella, a partire dal modulo: 3-4-2-1. Iacobucci tra i pali; Pellizzer, Ceccarelli e Cremonesi nelle retrovie; Belli, Acampora, Crimi, Aliji a centrocampo; Aramu e Llullaku a supporto di La Mantia. Quattrocento tifosi irpini al seguito della squadra. Ha risposto "presente" anche il pubblico di casa dopo i numerosi appelli, in settimana, da parte del club.