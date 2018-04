Entella-Avellino 1-1: il commento di Foscarini Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del tecnico dei biancoverdi

di Carmine Quaglia

"La squadra ha interpretato bene il match soprattutto nella prima parte in cui sapevamo di dover soffrire". Ha esordito così, nel post-gara di Entella-Avellino 1-1, il tecnico dei biancoverdi, Claudio Foscarini: "Sapevamo che l'Entella avrebbe approcciato al match con grande foga. Dovevamo cercare di ripartire, nella prima parte l'abbiamo fatto. Nel secondo tempo, soprattutto nella parte finale, abbiamo sofferto tanto per le condizioni un po' precarie di qualche calciatore, usciti per acciacchi come Asencio e De Risio. Abbiamo portato a casa un punto soffrendo terribilmente. Non siamo stati più capaci di ripartire. Abbiamo avuto una sola occasione importante con Ardemagni, però portiamoci a casa questo punto che è essenziale per la nostra classifica".

Clicca qui per vedere l'intervista integrale rilasciata dal tecnico dei biancoverdi nel corso di "Off Side Serie B" (video tratto da OttoChannel.tv)