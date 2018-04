ESCLUSIVA - Entella-Avellino 1-1: il commento di Lezzerini Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita dell'estremo difensore biancoverde

di Carmine Quaglia

Luca Lezzerini, prezioso nel finale, per il pari dell'Avellino al Comunale di Chiavari contro l'Entella (1-1), commenta così il match giocato dai lupi in Liguria: "Sull'intervento si tratta di istinto e posizione. Mi sono fatto trovare bene con il corpo. - ha spiegato l'estremo difensore biancoverde - La fortuna occorre sempre, ma sono stato bravo nel toccare la sfera. Siamo venuti qui per vincere. Peccato, dispiace, ma abbiamo tutto. Forse è entrata la stanchezza fisica e mentale: lunedì, per battere il Perugia e sbloccarci, abbiamo fatto uno sforzo mentale e un po' l'abbiamo pagato oggi. E' comunque un buon punto".

Sulla nuova gestione tecnica con Foscarini: "Con il cambio in panchina, tutti i calciatori sono chiamati a farsi un esame di coscienza e tutti danno, forse senza volerlo, qualcosa in più. Sul morale ci siamo riusciti. Ora siamo squadra. Abbiamo subito su palla inattiva, ma abbiamo fatto tanto con attenzione. Abbiamo fatto gruppo e dobbiamo continuare così. Martedì affrontiamo il Frosinone. C'è poco tempo e sarà da preparare soprattutto con la testa. Con il mister cercheremo di definire il piano gara nel migliore dei modi".

