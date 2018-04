Entella-Avellino 1-1: il commento di Aglietti Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del tecnico dei liguri

di Carmine Quaglia

"Chiudiamo il match con l'amaro in bocca per un grande secondo tempo, ma abbiamo fatto bene anche nel primo tempo". Si è espresso così, nel post-gara di Entella-Avellino 1-1, il tecnico della Virtus Entella, Alfredo Aglietti: "Non ci siamo disuniti sulla rete di Asencio per il vantaggio dell'Avellino. - ha commentato l'allenatore dei liguri - Siamo stati bravi a pareggiare la gara e poi è stato un peccato nel finale non trovare il gol del sorpasso. Con una vittoria avremmo ottenuto anche il vantaggio nello scontro diretto. Abbiamo giocato in uno dei primi "caldi" della stagione. Peserà tutto, anche questo nel finale di campionato. Conterà la capacità di tenere botta come oggi. Potevamo aprire il tour de force con il turno infrasettimanale con un match ribaltato. La Serie B si conferma lunga, dispendiosa, con tante partite e l'aspetto infortuni è spesso decisivo. L'Avellino ha pagato tanto le assenze di Gavazzi e Morosini, ad esempio. Sarà lotta fino alla fine".

Clicca qui per vedere l'intervista integrale rilasciata dal tecnico dei liguri nel corso di "Off Side Serie B" (video tratto da OttoChannel.tv)