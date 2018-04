Entella-Avellino 1-1: il commento di Ceccarelli Al microfono di 696 TV Otto Channel la disamina post partita del tecnico dei liguri

di Carmine Quaglia

"Confermo anch'io. C'è del rammarico per le occasioni create nel finale. Probabilmente, una vittoria sarebbe stata il finale opportuno per noi". Luca Ceccarelli commenta così Entella-Avellino 1-1: "La posta in palio era alta e le occasioni nei primi 75 minuti sono la riprova: davvero poche. I nostri avversari sono stati bravi ad incanalare il match dove volevamo realizzando un gran gol. Non avevo la sensazione di andare sotto, però alla rete dell'Avellino non abbiamo mollato firmando il pari e poi sfiorando anche la vittoria. Sinceramente non mi aspettavo l'Entella e Avellino a lottare per la salvezza in questa stagione. Magari parti male, poi la stagione risulta condizionata dalle assenze, dagli infortuni. Ora tocca dare tutto per conseguire la conferma in Serie B".

Clicca qui per vedere l'intervista integrale rilasciata dal difensore dei liguri nel corso di "Off Side Serie B" (video tratto da OttoChannel.tv)