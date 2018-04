Alle 21 "Derby Serie B" sul canale 696 TV Otto Channel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Il doppio pari delle campane nel trentacinquesimo turno: l'1-1 dell'Avellino a Chiavari contro la Virtus Entella con Ceccarelli a rispondere ad Asencio, l'1-1 della Salernitana che all'Arechi rischia con il Cesena (Rosina cancella il vantaggio firmato da Moncini). Tutto in "Derby Serie B". Appuntamento, come di consueto, in diretta alle 21 sul canale 696 TV OttoChannel. In studio con Carmine Quaglia, i giornalisti Maurizio Grillo, Annibale Discepolo e Peppe Iannicelli. Due ore di servizi, highlights, interviste realizzate dagli inviati sui campi e grafiche. Telespettatori, come sempre, protagonisti: attraverso telefonate in diretta allo 0825/23743, ma anche tramite sms o WhatsApp, al numero 342/8725223, alimenterete il dibattito in studio. Vi aspettiamo sul canale 696 del digitale terrestre.

Redazione Sport