Avellino, non resta che dimostrarsi più forti dell'emergenza Solito bollettino da guerra alla ripresa immediata in vista del match interno con il Frosinone

di Marco Festa

Quattro punti in due partite per issarsi a +2 sulla zona play out. Una boccata d'ossigeno prima di tornare a trattenere il respiro per l'inevitabile preoccupazione generata dal calendario, in salita, da affrontare facendo i conti con una infermeria affollata che genera apprensione in vista di un finale di stagione da vivere tutto d'un fiato, tra appuntamenti ravvicinati e il traguardo salvezza da tagliare.

Il day after di Avellino – Virtus Entella ha lasciato in eredità umori contrapposti in casa biancoverde. Da una parte c'è la soddisfazione per aver portato a casa, pur soffrendo nel finale, un punto d'oro contro una diretta concorrente e continuato a muovere la classifica. Dall'altra la consapevolezza di dover essere artefici del proprio destino e contemporaneamente ago della bilancia nella lotta per il secondo posto, sfidando in rapida successione, senza la possibilità di attuare un opportuno e ampio turnover, le corazzate Frosinone e Palermo.

Questa mattina, in occasione della ripresa immediata in vista della sfida di martedì sera, al “Partenio-Lombardi”, contro i ciociari, Foscarini ha dovuto infatti fare a meno di Falasco, Pecorini e Rizzato; non ha potuto contare su Bidaoui (lavoro differenziato), Radu (corsa leggera) e D’Angelo (terapie). Tutti certi assenti (con loro i degenti di lungo corso Iuliano e Lasik). Da valutare, inoltre, il grado di recupero e disponibilità di Cabazas, Gavazzi, Kresic e Vajushi senza dimenticare che non sono al top della forma anche Ngawa, De Risio e Asencio: quest'ultimo, ieri in gol al “Comunale”, ha rimediato una dolorosa contusione a un ginocchio e dovrebbe partire dalla panchina facendo posto ad Ardemagni. Possibile chance dal primo minuto pure per Morosini (ospite in esclusiva di 0825 stasera alle 21 sul canale 696) e Moretti. Bivio tattico: 4-4-2 o 4-3-1-2. Non c'è sosta. La reazione, quella sì, c'è stata. Ora è il momento di dimostrarsi più forti delle oggettive difficoltà d'organico.