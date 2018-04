Avellino-Frosinone: convocati e probabili scelte di Foscarini In quattro per due maglie sulle corsie laterali. In attacco fiducia nel tandem Castaldo - Asencio

di Marco Festa

Senza sosta. È di nuovo campionato per l'Avellino, che questo pomeriggio ha sostenuto la consueta seduta di rifinitura pre partita a porte chiuse, anche se l'infermeria, come sempre particolarmente affollata, ha generato il paradosso che non c'era poi molto da nascondere. Domani sera (ore 20:30), al “Partenio-Lombardi”, arriva il Frosinone di Longo: in piena lotta per il secondo posto con il Palermo, ma col morale sotto i tacchi per il solo punto raccolto nelle ultime due gare e la paura aleggiante di veder sfumare in extremis la promozione, come nella scorsa stagione, con cui convivere. Fuori gli acciaccati Bidaoui e Radu, i lungodegenti Lasik e Iuliano, gli infortunati D'Angelo, Falasco, Pecorini e Rizzato: la solita Caporetto a minare il turnover di Foscarini, che confermerà il 4-4-2 andando a ricomporre la coppia centrale difensiva Ngawa – Migliorini arretrando Laverone nelle vesti di terzino destro e riproponendo Marchizza sull'out mancino. A centrocampo De Risio non è al top ma al momento appare imprescindibile e dovrebbe far regolarmente coppia con Di Tacchio. Moretti, in ogni caso più adatto per un mediana a 3, a detta dello stesso tecnico trevigiano, la possibile mossa a sorpresa. Sulle fasce di centrocampo corsa a quattro per due maglie tra Molina, Gavazzi, Cabezas e Vajushi. In attacco avanti tutta col tandem Castaldo – Asencio, almeno dall'inizio. Morosini e Ardemagni scalpitano ma, salvo diverse valutazioni dell'ultim'ora, non escludibili a priori date le poche ore per recuperare dalle fatiche di Chiavari, partiranno dalla panchina. In porta, dopo essere stato decisivo al "Comunale", toccherà ancora a Lezzerini.

L'elenco dei 22 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 20. Casadei, 22. Lezzerini, 28. Pozzi.

Difensori: 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 5. Kresic.

Centrocampisti: 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 24. Evangelista, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 4. Moretti, 21. Morosini, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 19. Asencio, 30. Cabezas, 10. Castaldo.