Alle 20.30 "Derby Serie B" sul canale 696 TV Otto Channel Per intervenire in diretta telefonica: 0825/23743; sms e messaggi WhatsApp al 342/8725223

Alle 20.30, con le gare del turno infrasettimanale, nuovo appuntamento con "Derby Serie B" sul canale 696 TV OttoChannel. Calcio d'inizio e pronti dallo studio con Carmine Quaglia, in compagnia di Maurizio Grillo, Peppe Iannicelli e Carmine Cerchia, per il commento delle sfide con protagoniste le squadre campane (Avellino-Frosinone e Cremonese-Salernitana). Al termine dei match, dirette dagli spogliatoi dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino e dello stadio Zini di Cremona: collegamenti con Marco Festa e Massimiliano Grimaldi per le interviste ai tesserati biancoverdi e granata. Telespettatori come sempre protagonisti: chiama in diretta al numero 0825/23743 durante il match. Nel post-gara messaggi sms, whatsapp e whatsapp audio al 342/8725223. Vi aspettiamo.

Redazione Sport