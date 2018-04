DIRETTA / Avellino - Frosinone: partiti Dallo stadio "Partenio-Lombardi" la gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie B

di Marco Festa

In diretta dallo stadio "Partenio-Lombardi" Avellino - Frosinone: segui la cronaca testuale in tempo reale di Ottopagine.it

(Aggiorna la pagina per seguire la diretta)

Avellino - Frosinone 0-0 (1')

Avellino (4-4-2): Lezzerini; Laverone, Ngawa, Migliorini, Marchizza; Molina, De Risio, Di Tacchio, Vajushi; Asencio, Castaldo. A disp.: Casadei, Pozzi, Moretti, Kresic, Ardemagni, Gavazzi, Morero, Morosini, Evangelista, Cabezas, Wilmots. All.: Foscarini.

Frosinone (3-5-2): Bardi; Brighenti, Terranova, Krajnc; Paganini, Chibash, Maiello, Kone, Beghetto; Ciano, Dionisi, Ciano. A disp.: Vigorito, Crivello, Russo, Gori, Besea, Frara, Soddimo, M. Ciofani, Ariaudo, Matarese, Citro, Sammarco. All.: Longo.

Arbitro: Sacchi della sezione di Macerata. Assistenti: Citro della sezione di Battipaglia e Scatragli della sezione di Arezzo. Quarto uomo: Ayroldi della sezione di Molfetta.

Primo tempo:

1' - Partiti.

0' - Squadre in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio.

0' - Buonasera dallo stadio "Partenio-Lombardi": è tutto pronto per Avellino - Frosinone, valida per la trentaseiesima giornata di Serie B. Confermato l'undici iniziale dell'Avellino ipotizzato questa mattina da Ottopagine.it: Vajushi titolare. In attacco confermato il tandem Asencio - Castaldo, in difesa torna la coppia centrale composta da Ngawa e Migliorini. Rivoluzione nel Frosinone: ciociari col 3-5-2 con cinque novità dal primo minuto rispetto alla formazione schierata sabato scorso allo Spezia. In porta gioca Bardi, Paganini e Begetto trovano spazio a centrocampo così come Maiello e Chibsah.

Pre partita:

Una maratona sfiancante per tagliare il traguardo della salvezza. La Serie B non concede tregua. Si torna in campo. Martedì di campionato per l'Avellino, che alle 20:30, al "Partenio-Lombardi", sfida il Frosinone nella trentaseiesima giornata del torneo Cadetto. È di nuovo tempo di scelte, accompagnate dalla solita conta degli indisponibili. Foscarini, che deve fare a meno di Bidaoui, D'Angelo, Falasco, Pecorini, Rizzato e Radu, oltre ai lungodegenti Lasik e Iuliano, non potrà attuare un ampio turnover ma apporterà alcuni correttivi al 4-4-2 che opporrà ai ciociari. In difesa, davanti a Lezzerini, sarà infatti ricomposta l'affidabile coppia centrale Ngawa – Migliorini con Laverone a destra e Marchizza a sinistra a completare la linea a quattro nelle retrovie. A centrocampo De Risio non è al top ma stringerà i denti: con Di Tacchio fungerà ancora da diga centrale. L'ispirato Molina agirà invece sull'out mancino mentre sulla corsia opposta ci sarà la vera novità: spazio a Vajushi, completamente recuperato dopo la contusione al piede destro rimediata a poche ore dal match interno col Perugia. In attacco avanti con il tandem Asencio – Castaldo con Morosini e Ardemagni pronti a subentrare a gara in corso. Sponda laziale, ossessione secondo posto. Longo deve fare a meno di uno dei suoi bomber: Daniel Ciofani. Il tecnico degli ospiti sembra orientato ad adottare un atteggiamento tattico speculare a quello dei lupi: 4-4-2 con Ciano e Dionisi là davanti e possibile passaggio al 3-4-3 a gara in corso con l'avanzamento di Soddimo. Problemi anche in difesa dove Terranova e Ariaudo non sono al meglio della forma: il primo dovrebbe essere preferito al secondo.