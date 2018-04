Laverone: "Peccato per la sconfitta, tanto amaro in bocca" Il difensore: "Ripartiamo con ottimismo per affrontare il Palermo"

di Gaetano Ferraiuolo

Ospite della trasmissione Derby in onda su OttoChannel (canale 696 del digitale terrestre), il difensore dell'Avellino Lorenzo Laverone ha analizzato così la partita persa forse immeritatamente questa sera contro il Frosinone: "Un ko che lascia tanto amaro in bocca soprattutto per come è maturato. Abbiamo avuto due occasioni importanti, ma il Frosinone è una squadra di qualità e ci ha castigato a 10 minuti dalla fine. Sono molto dispiaciuto perché non meritavamo di perderla, abbiamo dato tutto a cospetto di un avversario che lotta per altri traguardi e che non aveva costruito granché. Non credo che parlare degli infortuni sia un alibi, praticamente perdiamo due calciatori a partita. La rosa è lunga e ci sono tante alternative, ma ritengo che la sfortuna si sia accanita sull’Avellino. Alcune situazioni possono essere gestite diversamente, ma non tutto dipende dalla nostra volontà. Cerchiamo di guardare il bicchiere mezzo pieno senza buttare i progressi di queste settimane. Resta una buona prestazione, tra Perugia ed Entella abbiamo raggiunto 4 punti ed oggi un pareggio era oro in relazione a quanto accaduto sugli altri campi. La partita l’abbiamo fatta, ma una squadra che si deve salvare non può prendere gol in quel modo a 10 minuti dalla fine. Ripartiamo da domani per preparare nel migliore dei modi la trasferta di Palermo, una gara decisamente ostica per tutti a cospetto di una formazione blasonata, ma non dobbiamo assolutamente partire battuti in anticipo".

