De Risio: "Foscarini sta lavorando bene, testa al Palermo" Il centrocampista: "Contro le big si paga ogni minimo errore"

di Gaetano Ferraiuolo

Tra i migliori in campo in assoluto della sfida del Partenio c'è senza dubbio il centrocampista Carlo De Risio, lucido ed obiettivo nell'analisi della partita e alquanto dispiaciuto per le amnesie difensive che non hanno permesso alla sua squadra di portare a casa un punto che sarebbe stato tutto sommato meritato per quanto visto nell'arco dei 90 minuti. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di OttoChannel: "Se vogliamo raggiungere risultati importanti non ci possiamo permettere certi errori, già domani mattina analizzeremo la situazione con il nostro mister. La prestazione c’è stata e a un certo punto della partita eravamo addirittura convinti di poterla vincere, ma quando affronti certi avversari passi dalle stelle alle stalle in un minuto e c’è poco da fare. Loro lotteranno per la promozione diretta in serie A, ma per larghi tratti del match eravamo padroni del campo. Il cambio di guida tecnica? In settimana lavoriamo bene e Foscarini ci trasmette i concetti giusti, non dobbiamo certo mollare dopo questo ko casalingo. Sabato prossimo ci aspetta una partita fondamentale e siamo convinti di potercela fare. In questa fase della stagione contano anche gli episodi e da questo punto di vista non siamo nemmeno fortunati. La classifica dice che dobbiamo ancora lavorare tanto per conquistare la salvezza, oggi i risultati ci hanno dato una mano perché chi è sotto di noi ha perso e la distanza è rimasta invariata. Noi dobbiamo pensare a noi: siamo una buona squadra e se giochiamo come sappiamo possiamo mettere in difficoltà chiunque”.

Clicca qui per vedere l'intervista integrale rilasciata a 696 TV Otto Channel da Carlo De Risio al termine di Avellino - Frosinone 0-2 (video tratto da OttoChannel.tv)