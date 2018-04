Verso Palermo-Avellino, al Barbera fischierà Giua Sabato alle 15 la sfida al Partenio-Lombardi per la sedicesima giornata di ritorno

di Carmine Quaglia

Il match Palermo-Avellino, in programma sabato alle 15, allo stadio Renzo Barbera, sarà diretto dal signor Antonio Giua, arbitro 30enne della sezione di Olbia, primo arbitro sardo con una gara arbitrata in Serie A (esordio in massima serie nel febbraio scorso in Bologna-Genoa 2-0). In stagione, Giua ha diretto 14 gare di Serie B: nell'elenco, l'unico precedente di una gara con l'Avellino protagonista, il 2-2 con il pari in extremis realizzato da Lorenzo Laverone a Cittadella il 9 dicembre scorso (sfida chiusa in 10 dai biancoverdi per l'espulsione di Emanuele Suagher, oggi al Cesena). Giua sarà coadiuvato dagli assistenti Colella e Lanotte. Il quarto uomo sarà Dionisi.