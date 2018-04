Avellino: riecco Radu, escluse lesioni per Migliorini Allenamento pomeridiano per i lupi al Partenio-Lombardi a porte chiuse

di Carmine Quaglia

L'Avellino si è ritrovata allo stadio Partenio-Lombardi per una seduta pomeridiana di allenamento a porte chiuse. Oltre ai lungodegenti Rino Iuliano e Richard Lasik, il tecnico biancoverde non ha potuto contare sugli indisponibili Nicola Falasco, Simone Pecorini e Simone Rizzato. Lavoro differenziato per Angelo D'Angelo, mentre riecco in gruppo Ionut Radu. L'ultima presenza del portiere romeno in biancoverde è datata 10 febbraio, l'1-1 tra l'Avellino e il Cesena al Partenio. Seduta in palestra per Soufiane Bidaoui con lavoro di forza, mentre gli esami diagnostici a cui si è sottoposto Marco Migliorini hanno escluso lesioni per il centrale difensivo. Solo un'infiammazione al muscolo dell'adduttore breve della gamba sinistra. Migliorini ha svolto, però, unicamente lavoro specifico e corsa leggera. Domattina sarà già tempo di rifinitura verso Palermo con il Partenio-Lombardi a porte chiuse. Subito dopo, alle 12.15, Foscarini presenterà il match del Barbera nella sala stampa della struttura sportiva avellinese.

Marchizza con l'Under 20 - Nuova convocazione per il difensore capitolino, classe '98, ancora una volta selezionato dalla rappresentativa Under 20 azzurra per l'amichevole contro la Croazia. Marchizza sarà impegnato con la Nazionale mercoledì prossimo (calcio d'inizio alle 14) allo stadio Comunale di Manzano (Udine).