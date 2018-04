Palermo - Avellino: convocati e probabili scelte di Foscarini Prende quota l'opzione del cambio di modulo. Tre ballottaggi da risolvere dalla cintola in su

di Marco Festa

Allenamento di rifinitura a porte chiuse, questa mattina, al “Partenio-Lombardi”, per l’Avellino. Per la sfida di domani (ore 15) contro il Palermo, valida per la trentasettesima giornata di Serie B, il tecnico Foscarini ha convocato 21 calciatori. Nell’elenco non figurano lo squalificato Castaldo, i lungodegenti Iuliano e Lasik, l’acciaccato Bidaoui, gli infortunati Pecorini e Rizzato oltre a Evangelista (scelta tecnica). Torna invece a disposizione Radu, ma partirà dalla panchina dove si accomoderà, salvo sorprese, anche Migliorini, alle prese con un’infiammazione all’adduttore della coscia sinistra. C’è pure capitan D’Angelo, che contenderà a Moretti una maglia da titolare nell'inedito 4-3-3 del tecnico trevigiano. Il cambio di modulo sembra infatti più che probabile per far fronte alle defezioni, non di meno per giocare senza timori reverenziali e alla ricerca di punti salvezza allo stadio “Barbera”. I probabili interpreti biancoverdi: Lezzerini tra i pali; Laverone, Ngawa, Morero e Marchizza in difesa; uno tra Moretti e D’Angelo - come detto - con Di Tacchio e De Risio in mediana; Molina (in vantaggio su Vajushi), Asencio o Ardemagni più Cabezas in attacco.

L'elenco dei 21 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia)

Portieri: 1. Radu, 20. Casadei, 22. Lezzerini.

Difensori: 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 5. Kresic.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 4. Moretti, 21. Morosini, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 19. Asencio, 30. Cabezas.