Palermo - Avellino: convocati e probabili scelte di Tedino Infermeria affollata pure in casa rosanero. Il tecnico: "Bando ai calcoli, dobbiamo vincere"

di Marco Festa

Sono ventuno i calciatori convocati anche dal Palermo in vista del match contro l’Avellino, in programma domani (ore 15) allo stadio “Renzo Barbera’’, valido per la trentasettesima giornata del campionato di Serie B. Non figurano nella lista gli squalificati Gnahorè e Jajalo e gli infortunati Balogh, Dawidowicz, Morganella, Nestorovski e Szyminski. Tedino, che è stato perentorio nella conferenza stampa di presentazione della gara (“Non possiamo fare calcoli, domani dobbiamo vincere”, ndr) dovrebbe puntare sul 3-5-1-1: Pomini i porta; Struna, Bellusci e Rajikovic in difesa; Rispoli, Chochev, Murawski, Coronado e Aleesami a centrocampo; Trajkovski a supporto dell’unica punta La Gumina.

L’elenco dei 21 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1. Maniero, 22. Pomini, 12. Posavec.

Difensori: 4. Accardi, 2. Bellusci, 23. Fiore, 32. Ingegneri, 15. Paula Da Silva, 5. Rajkovic, 6. Struna.

Centrocampisti: 19. Aleesami, 18. Chochev, 21. Fiordilino, 35. Murawski, 3. Rispoli, 14. Rolando, 26. Santoro.

Attaccanti: 10. Coronado, 20. La Gumina, 9. Moreo, 30. Trajkovski.

Clicca qui per vedere la conferenza stampa integrale di Bruno Tedino alla vigilia di Palermo - Avellino (video tratto dal canale YouTube dell’U.S. Città di Palermo)

Foto: palermocalcio.it