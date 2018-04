Stasera sul canale 696 intervento del presidente Taccone Il collegamento nel corso di 0825 (ore 21). Diretta streaming: www.ottochannel.tv/direttalive/

Stasera nel corso della puntata di trentatreesima puntata di "0825", che andrà in onda su Otto Channel TV (canale 696 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21, interverrà telefonicamente il presidente dell'U.S. Avellino Walter Taccone. Sarà l'occasione per fare il punto sulla delicata situazione di classifica dei biancoverdi a cinque giornate dalla fine del campionato di Serie B e sul futuro societario, in costante divenire. Ospiti della trentatreesima puntata il centocampista dei biancoverdi, Carlo De Risio, e il giornalista Alfonso D'Acierno. Spazio a una dettagliata analisi di Palermo - Avellino 3-0 e alla presentazione di Carpi - Avellino: le ultime in casa emiliana in collegamento con Santiago Roque Favilla de "IlMostardino.it". Conduce Angelo Giuliani. In studio Marco Festa.

Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 082523743. Potete inoltre interagire con lo studio anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.

Diretta streaming al link: www.ottochannel.tv/direttalive/