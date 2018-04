Alle 21 su 696 TV Otto Channel torna 0825: ospite Rizzato Telefonate in diretta allo 0825/23743; sms, whatsapp e whatsapp audio al 3428725223

Questa sera, alle 21, su Otto Channel (canale 696 del digitale terrestre), trentaquattresimo appuntamento stagionale con "0825": rubrica di approfondimento totalmente dedicata all’U.S. Avellino. Ospiti della trentaquattresima puntata il difensore dei biancoverdi Simone Rizzato e il dirigente sportivo Bruno Iovino. Spazio a una dettagliata analisi di Carpi - Avellino 0-0 e alla presentazione di Avellino - Cittadella con tutte le ultime in casa veneta. Conduce Angelo Giuliani. In studio Marco Festa.

La parte più importante di "0825" siete come sempre voi: i tifosi da casa. Linee aperte e tante opzioni attraverso cui condividere le vostre riflessioni e rivolgere le vostre domande.

Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 082523743. Potete inoltre interagire con lo studio anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.

Diretta streaming al link: www.ottochannel.tv/direttalive/