Avellino, tre opzioni per sostituire lo squalificato Laverone Da domani inizia la preparazione per la gara interna con lo Spezia. Stagione finita per Marchizza

di Marco Festa

Una domenica di riposo per ricaricare le batterie al termine dell'ennesimo tour de force stagionale, dopo il prezioso pari maturato al “Del Duca”, contro l'Ascoli, ed in vista delle ultime due giornate di campionato. Una domenica con lo sguardo inevitabilmente rivolto alla classifica, che evidenzia che l'Avellino è ancora in zona play out, ma non di meno il calendario, proprio e delle altre, che certifica invece che lo striscione del traguardo è tutt'altro che impossibile da tagliare. A maggior ragione dopo il punto portato via dalle Marche. La domenica biancoverde è scivolata via così, ma non solo. A mezzogiorno l'ufficialità, attraverso un comunicato stampa, di quanto annunciato ieri sera a 696 TV Otto Channel, nel corso di “Derby Serie B”, dal presidente Walter Taccone: Curva a 2 euro venerdì sera contro lo Spezia, prezzi stracciati anche negli altri settori del "Partenio-Lombardi" per spingere i lupi a un successo indispensabile e con buona pace di chi ha speso qualche euro in più aderendo alla precedente iniziativa promozionale, quella del biglietto unico per assistere alle gare contro Cittadella e, per l'appunto, Spezia. Domani pomeriggio via alla preparazione per il match contro l'undici di Gallo, salvo da tempo e aritmeticamente tagliato fuori dalla corsa play off. Oltre a De Risio, Lasik, Iuliano e Rizzato, stagione finita pure per Marchizza (distorsione a un ginocchio). Rientreranno in gruppo D'Angelo e Cabezas; tornerà dalla squalifica Falasco nella quale incapperà invece Laverone, ospite in esclusiva alle 21 di 0825. Diventa così cruciale il possibile recupero di Pecorini: se non dovesse farcela Ngawa o Gavazzi saranno dirottati sulla fascia destra difensiva. Fare quadrato e recuperare pedine: l'Avellino è pronto alla volata finale.