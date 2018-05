Avellino, dentro e fuori dal campo: è l'ora di essere branco Via alla preparazione, scatta la prevendita a prezzi ultra popolari: venerdì arriva lo Spezia

di Marco Festa

Sotto con lo Spezia, via alla prevendita. Per l'Avellino inizia una settimana di capitale importanza in vista della sfida di venerdì, alle 20:30, contro i liguri di Gallo e Gilardino. Alle 15, proprio mentre i biancoverdi riprenderanno la preparazione per la gara valida per la penultima giornata di Serie B, apriranno i botteghini del “Partenio-Lombardi” che la società si augura di vedere gremito in ogni ordine di posto grazie ai prezzi ultra popolari comunicati nella mattinata di ieri: Curva a 2 euro, Tribuna Terminio a 5 euro, Montevergine laterale a 10 per spingere i lupi a un successo vitale contro un avversario già salvo ed aritmeticamente fuori dai play off. Poi sarà il momento di pensare alla trasferta di Terni. A 180 minuti dalla fine D'Angelo e compagni sono in zona play out, ma il pari conquistato sabato scorso ad Ascoli è stato un tassello cruciale per tornare artefici del proprio destino come evidenziato da Lorenzo Laverone, ospite in esclusiva di 0825 sul canale 696: "Per fortuna è ancora tutto nelle nostre mani. È importante non dover aspettare risultati dagli altri campi. Abbiamo due partite difficili ma un calendario che ci agevola rispetto alle altre. Non ci resta che vincere." ha spiegato il terzino toscano che non sarà della partita - era in diffida ed è stato ammonito - sufficientemente navigato per lanciare un appello ai compagni di squadra e all'ambiente. Guai ad aspettarsi un avversario dimesso: "Non dobbiamo sottovalutare lo Spezia, che ha giocatori di qualità, soprattutto davanti, e non verrà a fare regali. Sarà determinante l'approccio così come imporre le nostre motivazioni che saranno sicuramente maggiori rispetto alle loro." Calma e sangue freddo. È l'ora di dimostrarsi branco.