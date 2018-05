Trasferta di Terni, attiva la prevendita: i dettagli Attesa un'invasione biancoverde, Foscarini: "C'è bisogno del pubblico per salvarci"

di Gaetano Ferraiuolo

"La nostra è una Curva importante, ti fa sentire un allenatore di serie A. Speriamo che anche a Terni saranno in tanti per darci la giusta energia, c'è bisogno di tutte le componenti per arrivare all'obiettivo". Parole e musica del tecnico biancoverde Claudio Foscarini che, ieri sera, nel corso di 0825, su 696 TV Otto Channel, ha caricato ulteriormente l'ambiente sperando che il fattore dodicesimo possa fare la differenza anche in trasferta. L'attesa ad Avellino è febbrile e finalmente è possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti. È arrivato l'ateso comunicato ufficiale della società biancoverde, con tutti i dettagli della prevendita anticipati da Ottopagine.it: "In occasione della gara Ternana - Avellino, in programma venerdì 18 maggio alle ore 20:30, presso lo stadio “Liberati” di Terni, i tifosi dell’Avellino potranno accedere al Settore Ospiti/Curva Ovest (1919 posti).La prevendita avrà inizio oggi pomeriggio alle ore 17:30 Il costo del tagliando è di 12 euro più 1,50 euro di diritto di prevendita. I biglietti del settore ospiti potranno essere acquistati senza tessera del tifoso. Termine delle vendite del settore ospiti: ore 19 di giovedì 17 maggio. Non è attiva la vendita online. I residenti della Regione Campania potranno acquistare, senza Tessera del Tifoso, unicamente i biglietti del Settore Ospiti; pertanto risulta loro preclusa la vendita dei tagliandi il giorno della gara. Inoltre, gli stessi potranno acquistare i titoli per gli altri settori dello stadio soltanto se muniti di tessera di fidelizzazione della Ternana Unicusano Calcio."

I punti vendita del circuito BookingShow disponibili ad Avellino e provincia sono consultabili sul sito: www.bookingshow.it