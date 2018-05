Alle 21:30 sul canale 696 nuovo appuntamento con 0825 Telefonate in diretta allo 0825/23743; sms, whatsapp e whatsapp audio al 3428725223

Questa sera, in via eccezionale alle 21:30, su Otto Channel (canale 696 del digitale terrestre) trentasettesimo appuntamento stagionale con "0825": rubrica di approfondimento totalmente dedicata all’U.S. Avellino.

Ospiti della trentasettesima puntata l'ex presidente dell'U.S. Avellino Nicola Iannarone e il giornalista Luigi Zappella. Spazio a una dettagliata analisi di Ternana - Avellino 1-2 e alle prime indiscrezioni sul futuo del club biancoverde. Nel corso della serata collegamento telefonico con il direttore sportivo dei biancoverdi, Vincenzo De Vito. Conduce Angelo Giuliani. In studio Marco Festa.

La parte più importante di "0825" siete come sempre voi: i tifosi da casa. Linee aperte e tante opzioni attraverso cui condividere le vostre riflessioni e rivolgere le vostre domande.

Per intervenire in diretta telefonica è a disposizione il numero 082523743. Potete inoltre interagire con lo studio anche tramite l'invio di sms e messaggi WhatsApp (anche audio) al 3428725223.

Diretta streaming al link: www.ottochannel.tv/direttalive/