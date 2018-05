Avellino, il trampolino di lancio per Asencio: offerta dalla A Anche Hellas Verona e Bari sull'ispano-brasiliano. I lupi puntano a rimpiazzarlo con un classe '99

di Marco Festa

Mentre la permanenza di Claudio Foscarini è in dubbio e la stagione dell'Avellino rischia di iniziare con un “no” pesante, anche sul fronte mercato diventa verosimile un addio di rilievo. Sono infatti ridotte al lumicino le possibilità di rivedere, all'ombra del Partenio, Raùl Asencio: 31 presenze, 7 gol, grande personalità nell'ultima stagione, la scorsa, in maglia biancoverde. Parma, Hellas Verona e Bari sono in fila per il ventenne talento ispano-brasiliano di proprietà del Genoa. A rimpiazzarlo dovrebbe essere un altro giovane di belle speranze, di cui vi avevamo parlato nel corso di 0825 lo scorso gennaio: l'ariete Gabriele Gori, classe '99 della Fiorentina. Sempre per l'attacco è intanto in arrivo dalla Palmese (Serie D) Salvatore Molinaro ('98): sta per firmare un vincolo annuale con opzione di rinnovo. Manovre anche per comporre il nuovo pacchetto arretrato: il terzino Gennaro Cozzolino ('98), a distanza di quattro anni dall'esperienza nel settore giovanile irpino, può salutare il Messina e fare ritorno all'ombra del Partenio. Ulteriori conferme, dopo l'anticipazione di domenica scorsa sul canale 696, per il ruolo di trequartista conducono a un altro classe '99: Marten Wilmots, fratello di Reno, che ha già preso confidenza con la città di Avellino nei giorni scorsi. Dovrebbe infine essere Davide Facchin, 31enne del Venezia, ora in prestito alla Reggiana, a riempire il vuoto lasciato da Ionut Andrei Radu, che l'Inter girerà per un'altra stagione a titolo temporaneo in Serie B.