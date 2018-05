Avellino, su Instagram i saluti del grande rimpianto Morosini Il trequartista bergamasco lascia la porta aperta: "Futuro incerto, ma di sicuro bellissimo"

di Marco Festa

Si è congedato dai tifosi biancoverdi attraverso Instagram, Leonardo Morosini, che resta il grande rimpianto della stagione 2017/2018 dell'Avellino. Arrivato in estate dopo un lungo corteggiamento, il fantasista di proprietà del Genoa si è reso protagonista di un avvio super (3 gol in 7 partite) prima di riportare la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro nel match casalingo contro l'Empoli (30 settembre 2017). Il resto è storia con i mesi di terepie e riabilitazione messi rapidamente alle spalle presso il centro "Riattiva" di Lavagna prima del ritorno in campo la sera del 29 marzo scorso, contro il Parma. Nonostante l'annata a dir poco sfortunata i supporters irpini hanno però apprezzato il valore umano del calciatore ancor prima delle sue giocate e la loro stragrande maggioranza ne ha chiesto a gran voce la conferma. E in tal senso la porta resta aperta proprio come si evince dal messaggio postato sul noto social dal talento bergamasco: "Avrei tante cose dentro di me da tirare fuori dopo quest’anno così complesso. Tuttavia non troverei le parole giuste per esprimere al meglio le mie emozioni, che sono state davvero tante nel mio viaggio di ritorno a casa. Volevo semplicemente ringraziare i miei compagni di squadra, dal primo all’ultim , chi ha creduto in me e che ci crede ancora. Mi avete fatto sentire più speciale di quello che io sia in realtà perché questa piazza di cuore ci fa sentire così, come quelli veri. L’affetto che mi dimostrate mi da tanta forza per il futuro, che è incerto ma sono sicuro sarà bellissimo per tutti. Un abbraccio grande cari lupi, vi voglio bene." Si vedrà, ma paradossalmente un rifiuto al rinnovo di Foscarini potrebbe aumentare le chance di permaneza di Morosini, scarsamente impiegato nell'ultima parte di stagione dal mister trevigiano e che il Brescia vorrebbe riabbracciare.