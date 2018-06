Calciomercato è rivoluzione: chiusure anticipate Ora è ufficiale: novità sia in termini di date, sia di orari per la finestra estiva e invernale

di Marco Festa

Il calciomercato di Serie A, Serie B e Serie C chiuderà i battenti in anticipo sia per quanto riguarda la sessione estiva sia per ciò che concerne quella invernale: adesso è ufficiale. In A e B sarà sarà possibile despositare contratti a partire dal 1° luglio e fino alle ore 20 di venerdì 17 agosto. Il calciomercato di Serie C terminerà invece sabato 25 alle ore 12. Nessuna distinzione tra le categorie per quanto riguarda gennaio 2019: operazioni in entrata e in uscita possibili dal 3 al 18 gennaio con chiusura alle ore 20. Fino al 30 giugno sarà possibile depositare gli accordi preliminari. Dal 18 al 20 il periodo utile per l’esercizio del diritto di opzione. Dal 21 al 23 l’intervallo per il controriscatto.