Avellino, in attesa di Foscarini il mercato prende forma Prime linee-guida. Da giovedì con la scelta del tecnico il via alle operazioni

di Carmine Quaglia

Sarà la settimana del tecnico: il dentro-fuori per la guida dell'Avellino 2018/2019. Per giovedì è attesa la decisione finale come spiegato dalle parti al termine dell'amichevole di Ariano, l'ultimo appuntamento stagionale dei lupi. E' ormai in dirittura d'arrivo l'affaire Claudio Foscarini che ha più volte rimarcato gli aspetti organizzativi, di struttura, più che di rosa da allestire per il nuovo ciclo tecnico. Acnora alcuni giorni e si scoprirà l'esito della trattativa per l'allenatore trevigiano. Intanto, il mercato comincia a prendere forma. Il primo ruolo attenzionato è quello del portiere. Ionut Radu farà rientro all'Inter dopo il campionato vissuto in prestito ad Avellino. Luca Lezzerini, che la scorsa estate si è legato al club irpino per tre stagioni, non è risultato costante nelle prestazioni.

L'addio del rumeno e qualche dubbio sul capitolino aprono alla possibile entrata di un nuovo estremo difensore: in cima alla lista si presenta Lukas Zima. Il portiere, classe '94, nativo di Hradec Králové (Repubblica Ceca), va a caccia del rilancio dopo una stagione vissuta in panchina al Genoa nella gestioni Juric e Ballardini. Per la linea difensiva, si conferma la pista che porta a Michele Pellizzer, retrocesso con la Virtus Entella nel play out contro l'Ascoli e allenato da Foscarini ai tempi di Cittadella (2011-2015). La conferma del tecnico del Piave appare come condizione per l'approdo del centrale in Irpinia.