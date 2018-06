Avellino, le ultime sul futuro societario Calciomercato: Foscarini resta alla finestra e Pellizzer piace anche alla Salernitana

di Marco Festa

Sono ore decisive per il futuro societario dell'Avellino, che sta preparando la documentazione necessaria per l'iscrizione, da perfezionare entro il 30 giugno, al prossimo campionato di Serie B. Gli sviluppi delle ultime ore lasciano presagire che, salvo improvvise accelerazioni, a fronte delle quattro cordate annunciate come interessate all'ingresso in società, è concreta la possibilità che il presidente Walter Taccone vada avanti da solo grazie anche al possibile incremento del contributo di sponsorizzazione da parte della Sidigas di Gianandrea De Cesare (che dovrebbe, in ogni caso, non acquisire quote del club). Realizzabile pure il sostegno, ma in misura ridotta, di qualche imprenditore irpino. La deadline per l'eventuale svolta è fissata per il prossimo 15 giugno, in concomitanza della scadenza entro cui bisognerà apporre la firma sulla fideiussione da 800mila euro necessaria per avere il via libera da parte della Lega di B alla partecipazione al torneo Cadetto formato 2018/2019. Giovedì è intanto in programma un nuovo contatto con il tecnico Claudio Foscarini, rimasto alla finestra proprio per l'incertezza legata agli scenari della proprietà: sull'allenatore, dopo lo Spezia, è piombata anche la neo retrocessa Virtus Entella, tra le cui file milita Pellizzer. Il difensore, entrato nel mirino della Salernitana, potrebbe essere il primo rinforzo per i lupi targati Foscarini nel caso in cui si levasse la fatidica “fumata bianca”.