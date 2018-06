Avellino, Foscarini più vicino alla conferma Domani potrebbe arrivare la "fumata bianca". L'alternativa è veneta

di Marco Festa

Per l'Avellino è il momento della verità sul fronte della guida tecnica. Nelle prossime ore, salvo ulteriori slittamenti, Claudio Foscarini scioglierà definitivamente le sue riserve in merito alla permanenza sulla panchina dei biancoverdi, che gli hanno offerto il rinnovo per una stagione con opzione per un'ulteriore annata agonistica. Il mister trevigiano ha chiesto garanzie di carattere tecnico, programmatico e organizzativo e sembrerebbe averle ottenute: in rialzo le quotazioni relative a una sua riconferma. Domani potrebbe arrivare la “fumata bianca”. In caso opposto l'alternativa potrebbe essere rappresentata da Mauro Zironelli, 48 anni, ex centrocampista tra gli altri di Chievo, Verona e Venezia e allenatore del Mestre, condotto in Serie C lo scorso anno. Intanto è conto alla rovescia anche per conoscere il futuro societario ed è sempre più concreta l'eventualità che il presidente Taccone vada avanti da solo. L'incertezza legata alla proprietà del club sta nel contempo determinando una situazione di stand-by per quanto riguarda il calciomercato nonostante siano stati individuati già diversi profili potenzialmente utili alla causa: tra questi l'attaccante Carretta - in uscita dalla Ternana - il centrocampista Zaniolo - di proprietà dell'Inter - e il difensore Pellizzer, che si appresta a svincolarsi dalla Virtus Entella e sul quale è però piombata, nelle ultime ore, anche la Salernitana.