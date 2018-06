Calciomercato: l'Avellino prenota Carretta Ngawa oggetto del desiderio del Parma, ma per il belga sarà corsa a tre in Serie A

di Marco Festa

Slitta ulteriormente la decisione sul futuro di Foscarini, congelato dallo stand by societario che sta interessando l'U.S. Avellino. Il tecnico, finito come ormai noto anche nel mirino di Spezia e Virtus Entella, resta in attesa di novità circa l'interlocutore da cui ottenere le definitiva conferma delle garanzie, fornitegli nelle ultime ore, circa i progressi di carattere tecnico, organizzativo e programmatico per poi procedere alla firma sul rinnovo per una stagione con opzione per un'ulteriore annata agonistica (sulla base del quale si tratta dalla fine dello scorso campionato). Il mister trevigiano è in stretto contatto con il direttore sportivo De Vito, che sta intanto tenendo in caldo le trattative da provare a perfezionare una volta superato il momento di empasse. Potrebbe in tal senso essere l'attaccante Carretta, in scadenza di contratto con la Ternana e a un passo dal Parma, il primo acquisto per il Ferguson del Piave. Lo stesso Parma è nel contempo sulle tracce del difensore belga Ngawa, rivelazione del campionato in casa biancoverde, che piace anche ad Atalanta e Genoa. E proprio dal Genoa potrebbe arrivare, in prestito, il centravanti italo-argentino, classe 1995, Ferrari, che si è messo in evidenza in Serie C con la maglia della Pistoiese con cui ha totalizzato 13 gol in 34 partite. Sempre per il reparto avanzato i fari continuano ad essere puntati su Gori, ariete della Fiorentina che si sta mettendo in grande evidenza nelle Final Four del campionato Primavera.