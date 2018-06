"Never Back Down": Avellino, via alla campagna abbonamenti I dettagli: prezzi ridotti, diversi incentivi per la nuova stagione

Alle 15, presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, ha preso il via la campagna abbonamenti 2018/2019 dell'Avellino, presentata in mattinata dal presidente biancoverde, Walter Taccone, e dal responsabile biglietteria e programma "tessera del tifoso", Giuseppe Musto. La campagna abbonamenti si dividerà in due fasi temporali. La prima fase promozionale, con acquisto della tessera stagionale entro il 13 luglio, a prezzi ridotti e vantaggiosi rispetto alla fase successiva.

Prima Fase - Questo il costo degli abbonamenti sottoscritti da venerdì 8 giugno a venerdì 13 luglio 2018:

Tribuna d’Onore: 1000 euro intero (senza riduzioni)

Tribuna Montevergine Centrale: 500 euro intero (senza riduzioni)

Tribuna Montevergine Laterale: 220 euro intero, 110 euro ridotto, 80 euro ridotto baby

Tribuna Terminio: 160 euro intero, 80 euro ridotto

Curva Sud: 100 euro intero, 50 euro ridotto

Seconda Fase - Dal 14 luglio i prezzi saranno i seguenti:

Tribuna d’Onore: 1000 euro intero

Tribuna Montevergine Centrale: 500 euro intero (senza riduzioni)

Tribuna Montevergine laterale: 250 euro intero, 140 euro ridotto, 100 euro ridotto baby

Tribuna Terminio: 190 euro intero, 110 euro ridotto

Curva Sud: 130 euro intero, 80 euro ridotto

Gli abbonamenti ridotti sono riservati:

alle donne;

ai nati prima del 31/12/1953;

ai ragazzi nati dall’1/1/2001 al 31/12/2006;

I bambini nati dall’1/1/2007 avranno accesso gratuito, eccetto nel settore Tribuna Montevergine. In questo settore, ai nati dall’1/1/2007 al 31/12/2013 sarà riservato un abbonamento a loro dedicato, denominato “ridotto Baby”.

La società ha inoltre attivato una speciale promozione “4 x 3” per le famiglie in caso di 4 abbonati sottoscritti all’interno dello stesso nucleo familiare, sarà gratuito l’abbonamento di costo minore.Per aderire alla promozione è obbligatoria la presentazione del certificato di stato di famiglia emesso dal Comune di residenza. L’abbonamento è valido per tutti gli incontri casalinghi dell’U.S. Avellino. Durante il campionato si terranno due giornate biancoverdi, scelte a discrezione dell’U.S. Avellino, nelle quali non saranno validi gli abbonamenti per l’accesso allo stadio. Il novero, il calendario ed il numero delle squadre partecipanti al campionato potranno eventualmente subire variazioni su disposizioni della Lega B. L’abbonamento per la stagione sportiva 2018/2019 darà inoltre diritto all’ingresso per assistere al primo incontro casalingo che l’U.S. Avellino disputerà in Coppa Italia. Entro mercoledì 20 giugno sarà possibile esercitare il diritto di prelazione da parte dei tifosi che nella scorsa stagione hanno sottoscritto gli abbonamenti con posti numerati della tribuna Montevergine Laterale, Centrale e d’Onore. L’acquisto dell’abbonamento (e di qualsiasi titolo di accesso), a partire dalla stagione sportiva 2018/2019 è subordinato all’accettazione delle norme comportamentali previste dal codice etico e regolamento d'uso dello stadio Partenio-Lombardi consultabili sul sito ufficiale.

Questi gli orari della biglietteria per i prossimi giorni:

Venerdì 8 giugno dalle ore 15 alle ore 19

Sabato 9 giugno dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19

Domenica 10 giugno chiuso

Lunedì 11 giugno dalle 15 alle 19

Martedì 12 giugno dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19

Mercoledì 13 giugno dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19

Giovedì 14 giugno dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19

Venerdì 15 giugno dalle 10:30 alle 13:30 e dalle 15 alle 19

Sabato 16 giugno dalle 10:30 alle 13:30

Gli orari dei giorni seguenti saranno comunicati successivamente. Si anticipa che, con l’inizio della nuova stagione agonistica, resteranno invariati i costi di commissione relativi all’emissione dei tagliandi delle singole partite presso i punti vendita Go2. Inoltre, sarà ridotto da 1,50 a 1 euro il diritto di commissione sugli acquisti online (cosiddetto home ticketing) per singolo tagliando emesso. Per tale tipologia di acquisto restano invariate le commissioni bancarie.

