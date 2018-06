Foscarini e fronte societario: le attese in casa Avellino L'avvio della prossima settimana dovrebbe certificare le nuove mosse biancoverdi

di Carmine Quaglia

L'ultimo weekend di riflessioni per l'Avellino, anche se parte del gioco è completata e con intenzioni chiare. Al termine dell'amichevole di Ariano, Claudio Foscarini aveva ribadito il concetto espresso sin dalla vittoria di Terni, decisiva per la salvezza diretta dei biancoverdi in Serie B. Il tecnico trevigiano ha chiesto rassicurazioni sulla struttura più che sulla rosa della prossima stagione. Dal "rompete le righe" scaturito sul Tricolle a venerdì scorso, giorno della conferenza stampa per la presentazione della campagna abbonamenti, lo scenario relativo alla guida tecnica è rimasto immutato. Lunedì sarà il giorno in cui sarà svelato il futuro della panchina irpina.

La sensazione è che il margine per il rinnovo di Foscarini sia minimo: nella lunga attesa prende sempre più corpo, invece, l'alternativa dalla Serie C con Michele Marcolini e Mauro Zironelli nomi caldi. Sul fronte societario, il presidente dell'Avellino, Walter Taccone, ha presentato diverse opportunità e soprattutto indicato che la nuova composizione sarà chiara nella prossima settimana. Sul ritiro, il "Pietro Mennea" ritroverà presto i calciatori dell'Avellino. Sarà, infatti, base della preparazione per la nuova stagione sportiva a meno di clamorose sorprese. Venerdì scorso, Taccone ha annunciato l'avvio dei colloqui con lo staff per confermare Ariano Irpino.