Avellino, preso il belga Kawaya In corso le visite mediche a Villa Stuart: contratto triennale per il cursore di fascia mancina

di Marco Festa

Un nuovo belga per l'Avellino: si tratta di Andy Kawaya. Classe '96, cursore offensivo di fascia mancina, il calciatore è già a Villa Stuart dove sta svolgendo le visite mediche di rito che precedono l'annuncio ufficiale dell'intesa triennale che ha raggiunto con il club irpino. L'ormai ex Mechelen (società tra le cui fila ha militato anche l'attaccante Benjamin Mokulu) è nel giro della nazionale Under 21 ed è in possesso anche del passaporto congolese.