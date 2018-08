Calcio Avellino, Alberani a 696 TV: "Ecco i piani stagionali" Il dirigente forlivese: "La prossima stagione non si chiuderà con la fine del campionato"

Sarà un fine settimana d'azione più che di attesa per la SSD Calcio Avellino di Giananandrea De Cesare. Per 696 TV OttoChannel, Nicola Alberani, già direttore sportivo della sezione basket per la Sidigas e ora anche coordinatore delle attività calcistiche della nuova società biancoverde, ha chiarito lo scenario futuro del club: "Siamo al lavoro per diversi profili. Dalla scelta del direttore sportivo si passerà a quella dell'allenatore e della definizione del parco calciatori. - ha spiegato Alberani - C'è poco tempo a disposizione e non vogliamo superare il limite di lunedì. Puntiamo ad una figura giovane, capace di crescere con noi, ma che porti anche la sua esperienza. Vogliamo che il Calcio Avellino vada di crescita con la propria forza. Potrebbero esserci figure di fuori regione. Il margine di scelta è ampio e con obiettivi. Sarà un anno di transizione, ma l'Avellino dovrà onorare il suo nome e la sua maglia, quindi dovrà fare bene. C'è da costruire passo dopo passo. Le altre formazioni sono più avanti nella definizione del progetto, ma la prossima stagione non si chiuderà con la fine del campionato. Ci saranno altre battaglie importanti, come quella dei ripescaggi e dovremo essere attenti. La Coppa Italia? Abbiamo fatto richiesta alla Lega Nazionale Dilettanti di posticipare l'esordio in Coppa, ma anche quello in campionato. Lunedì sarà decisivo anche per la risposta dei vertici. Pensiamo a definire prima l'organigramma sia societario che tecnico. Sul girone attendiamo novità dalla Lega".

Clicca qui per ascoltare tutto l'intervento di Nicola Alberani al canale 696 TV OttoChannel

Redazione Sport