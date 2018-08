Avellino, ecco Graziani: "Un onore essere su questa panchina" Il neo-tecnico ha presentato il suo staff e svelato un divertente retroscena

di Marco Festa

Non vede l'ora di iniziare la sua avventura in biancoverde, Archimede Graziani. Questa mattina, il neo-tecnico della SSD Calcio Avellino si è presentato alla piazza irpina con il direttore sportivo Carlo Musa: “È un onore per me far parte di una società importante come Avellino ed essere stato scelto tra tanti altri allenatori: sarò sempre grato dell’opportunità concessami e spero di regalare qualche soddisfazione alla piazza. La chiamata di Carlo mi ha fatto estremamente piacere. Stavo correndo, ho mollato tutto e sono corso a fare la valigia. Avellino non si discute, si accetta e basta. Condividerò quest’avventura con i miei collaboratori: partiamo da Maurizio Macchioni, che mi segue da tanti anni e conosce alla perfezione il mio pensiero, sia dal punto di vista tattico che umano; ho avuto poi il piacere di incontrare qui il preparatore atletico, Pietro La Porta, con cui ho già collaborato in passato; per quanto riguarda Fabio Patuzzi, il preparatore dei portieri, seppur giovane, ha già maturato esperienze importanti ad alti livelli”.

