Calcio Avellino, ecco i primi colpi. Rumors di un ritorno La nuova società irpina è pronta alla definizione della rosa che affronterà la stagione 2018/2019

Nel corso della presentazione di ieri, il direttore sportivo Carlo Musa e il tecnico Archimede Graziani hanno confermato passi celeri per la costruzione della rosa che affronterà il campionato di Serie D 2018/2019. La SSD Calcio Avellino è pronta ad annunciare i primi colpi. La società di patron Gianandrea De Cesare ha firmato il portiere Antonio Pizzella, classe 2001, reduce dalle esperienze nel settore giovanile dell'Avellino di Walter Taccone. Dovrebbero far parte del gruppo biancoverde anche l'attaccante Patrick Moreschini (classe 2001) e l'esterno difensivo, Gennaro Cozzolino (classe '98): i due calciatori hanno preso parte al ritiro di luglio all'Arena Pietro Mennea di Ariano Irpino. Dagli under agli over: rumors di ritorno ad Avellino per Alessandro Fabbro. Il difensore, che nell'ultima stagione ha vestito la maglia della Cavese, ha giocato ad Avellino dal 2012 al 2015 (promozione in B nel 2013). L'altra voce è relativa al potenziale approdo in Irpinia di Giuseppe Siclari del Cerignola, ex Potenza.

Redazione Sport