US Avellino: definite le modalità di rimborso dell'abbonamento Nel pomeriggio la società di Walter Taccone ha comunicato i modi e i tempi

di Carmine Quaglia

Ecco una nota tanto attesa dai tifosi biancoverdi che avevano sottoscritto l'abbonamento per la stagione di Serie B 2018/2019 prima dell'esclusione dell'Unione Sportiva Avellino dal torneo cadetto. La società di Walter Taccone ha comunicato, nel pomeriggio, le modalità di rimborso della tessera.

"L’U.S. Avellino 1912 s.r.l. comunica che, al fine di ottenere il rimborso degli abbonamenti, i sottoscrittori potranno consegnare, presso la biglietteria dello stadio Partenio-Lombardi, a partire dal 27.8.2018 fino al 7.9.2018 compreso, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 12:30 e dalle 15:30 alle 18:30 il modulo appositamente predisposto, compilato in ogni sua parte, unitamente all'originale della ricevuta di pagamento ed alla fotocopia di un documento d'identità del richiedente. Si precisa che il rimborso potrà avvenire esclusivamente a mezzo di bonifico bancario e, perciò, non potranno essere accettati i moduli che risulteranno privi dell'indicazione del Codice IBAN. In mancanza di un codice IBAN proprio il richiedente potrà indicare il Codice IBAN di altra persona della quale dovranno essere precisati i dati anagrafici completi e consegnata copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. La società, all'esito delle verifiche delle domande, provvederà ai rimborsi tenendo conto esclusivamente dell'ordine di presentazione delle richieste. Il modulo di richiesta potrà essere ritirato in biglietteria oppure è possibile scaricarlo" sul sito ufficiale della società biancoverde.