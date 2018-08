Catello Porfido: "Sidigas? Ripartiamo. Noi secondi a nessuno" Ritorna il memorial Gasparro, parola a uno degli storici leader della Curva Sud Avellino

di Marco Festa

Un appuntamento immancabile per un amico indimenticabile. Ieri sera presso il "Cocco Bill Club", in via Santoli, ad Avellino, ha preso il via la dodicesima edizione del "memorial Dino Gasparro", che si concluderà domani sera. È stato bagno di folla per una delegazione della SSD Calcio Avellino, composta dal tecnico Archimede Graziani, dal dirigente Nicola Alberani e dal direttore sportivo Carlo Musa, che hanno raggiunto i tifosi biancoverdi per la serata inaugurale. Dopo un lungo colloquio con gli uomini Sidigas, per chiedere il massimo impegno per la rinascita biancoverde, ha preso la parola a uno degli storici leader della Curva Sud Avellino, Catello Porfido, che, al microfono del canale 696 TV Otto Channel, si è soffermato sul nuovo corso del Calcio biancoverde: "Non conosciamo ancora a fondo la nuova proprietà, di certo vogliamo una società ambiziosa e una squadra che punti a vincere. Il logo è la nostra storia, noi siamo Unione Sportiva Avellino 1912. E la storia non si cancella".

