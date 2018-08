Musa: "La categoria resta un rebus, ma siamo pronti a tutto" Dal capitolo Serie C al mercato: intervista al direttore sportivo della SSD Calcio Avellino

di Marco Festa

Un grande onore, una immensa responsabilità: la SSD Calcio Avellino, che ieri sera, con una sua delegazione ha raggiunto i tifosi biancoverdi per la serata inaugurale della dodicesima edizione del "memorial Dino Gasparro", ha avuto modo di tastare con mano l'entusiasmo e l'esigenza della piazza, sintetizzata dalle parole di uno degli storici leader del tifo irpino: Catello Porfido. Tra i presenti, in rappresentanza del neo-nato club biancoverde, c'era anche il direttore Carlo Musa, che, al microfono del canale 696 TV Otto Channel, ha fatto il punto sul capitolo ripescaggio in Serie C e sul calciomercato "diviso a meta".

Clicca qui per ascoltare l'intervista integrale al direttore sportivo della SSD Calcio Avellino, Carlo Musa (video tratto dalla pagina facebook del canale 696 TV Otto Channel)