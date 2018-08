Avellino, mercato: si lavora a un tandem d'attacco da Serie C Per la mediana sfuma Iannilli: intesa non raggiunta. Ecco i 20 a disposizione del tecnico Graziani

di Marco Festa

Ritiro prolungato. Domani, alle 17, al “Castagneto” di Sturno, contro la FC Avellino - compagine del capoluogo irpino che milita nel campionato di Promozione - seconda amichevole pre-stagionale: la SSD Calcio Avellino inizia ad aumentare i giri del proprio motore, in attesa di conoscere in quale categoria giocherà nella prossima annata agonistica, e, per il momento, si prepara alla Serie D incrementando l'esperienza all'interno del proprio organico: nel pomeriggio di ieri, Morero ha sostenuto il suo primo allenamento agli ordini del tecnico Graziani. Lo scorso 8 agosto, insieme ai suoi ex compagni di squadra, il difensore argentino era stato svincolato d'autorità dall'Uesse in seguito all'estromissione dal torneo Cadetto. Nel contempo, lo stesso mister toscano ha operato una prima “scrematura” del gruppo. "Congedati" il difensore Di Bella; il centrocampista Cimino; i trequartisti Vecchione e Giacobbe; gli esterni Branchi e Capozzi: sono 20, dunque, allo stato attuale i calciatori a sua disposizione.

Sul fronte calciomercato, i fari sono puntati sull'attacco. Il direttore sportivo Musa lavora a quello che sarebbe un super colpo, sia per la Serie C, sia per la vecchia Interregionale: il ventottenne centravanti di origini irpine Costantino, che nell'ultima stagione ha realizzato gol a grappoli – 16 in 35 presenze – con la maglia del Südtirol, nel girone C dell'ex Lega Pro, dalla quale è atteso, ad ore, anche l'arrivo di un altro over in grado di fare la differenza là davanti: il classe '92 De Vena, in uscita dalla Casertana. In ribasso, di pari passo, le quotazioni della punta Gabrielloni, che dovrebbe rimanere al Como. Per la mediana non è, infine, stata raggiunta un'intesa con l'ex capitano del Matera, Iannilli.

L'elenco dei calciatori attualmente in rosa (tra parentesi l'anno di nascita).

Portieri: Lagomarsini (1993), Longobardi (1999), Pizzella (2001).

Difensori: Chagas (1999), Mithra (1997), Mikhaylovskiy (1989), Morero (1982), Scarf (1999), Urbansky (2001).

Centrocampisti: Acampora (1989), Buono (1999), Carbonelli (2000), Carniato (1999), Ciotola (1984), Evangelista (1985), Gerbaudo (1995).

Attaccanti: Djibril (1999), Maisto (1993), Mentana (1999), Moreschini (2001).