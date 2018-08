Avellino, colpo a centrocampo: ecco l'ex Juve Stabia Matute Il camerunense si è svincolato dalle "vespe": sta per firmare coi lupi. Attacco: proposto Pozzebon

di Marco Festa

Inizia a fare sul serio la SSD Calcio Avellino: salvo clamorosi quanto improbabili colpi di scena, è fatta per l'arrivo in biancoverde del centrocampista Kelvin Ewome Matute ('88). Questa mattina, dopo aver appreso dell'interesse biancoverde, il camerunense ha rescisso il contratto che lo legava alla Juve Stabia sino al 30 giugno 2019 e, limati gli ultimi dettagli contrattuali, raggiungerà il ritiro di Sturno. Matute, cresciuto nelle giovanili dell'Udinese, ha fatto spesso coppia in mezzo al campo, tra le fila delle "vespe", con Alessandro Mastalli, a lungo inseguito dall'Uesse fino all'estromissione dal campionato di Serie B.

Denso di esperienze il suo curriculum calcistico: Matute ha indossato le maglie di Crotone, Pro Vercelli, Triestina, Cesena totalizzando oltre 200 presenze nei campionati professionistici. Domani potrebbe addirittura essere già in campo al "Castagneto" (ore 17) in occasione dell'amichevole contro la FC Avellino.

Per la mediana è, inoltre, da considerarsi certa la permanenza dell'ex Pavia Gennaro Acampora ('89), già agli ordini di mister Archimede Graziani. E non è finita qui. Il direttore sportivo Carlo Musa è al lavoro senza soluzione di continuità. Sempre in tema di over, non solo Rocco Costantino ('90) e Alessandro De Vena ('92) per l'attacco. Confermate le indiscrezioni raccolte nel primo giorno di ritiro: ufficialmente proposto il ritorno di Demiro Pozzebon ('88). Per il reparto avanzato resta in auge anche la pista che conduce a Ciro Foggia ('91): su di lui c'è, però, anche l'ambizioso Cerignola.