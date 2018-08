Avellino, Matute c'è. E pure l'intesa con De Vena Il centrocampista da ieri in ritiro, "fumata bianca" per l'attaccante. Oggi test a Sturno

di Marco Festa

Alle 17, al "Castagneto" di Sturno, seconda amichevole pre-campionato per la SSD Calcio Avellino. Dall'altra parte del campo ci saranno i ragazzi della FC Avellino, compagine del capoluogo irpino che milita nel campionato di Promozione. L'occasione sarà, salvo impedimenti burocratici, propizia per vedere all'opera l'ultimo arrivato in ordine cronologico nella rosa irpina: il centrocampista Kelvin Ewome Matute ('88). Il camerunense, dopo essersi svincolato dalla Juve Stabia, ha già raggiunto il sito del ritiro biancoverde per mettersi immediatamente a disposizione del tecnico Graziani.

Il mister dei lupi avrà presto a disposizione, salvo ormai improbabili colpi di scena, anche un altro calciatore pronto a scendere di categoria: Alessandro De Vena ('95). Ieri, proprio mentre Matute diceva sì ai lupi aggregandosi i suoi nuovi compagni di squadra in albergo, è stata infatti trovata l'intesa economica con l'attaccante della Casertana. Restano solo da limare gli ultimi dettagli tra l'avanti partenopeo e il club rossoblu, ma la trattativa può considerarsi pressoché conclusa.

