Calcio Avellino, Evangelista: addio con polemica Domani, alle 16.30, nuovo test amichevole. Intesa di massima per l'utilizzo del Partenio-Lombardi

di Carmine Quaglia

A Duilio Evangelista non è bastata la splendida punizione firmata nel 3-0 contro l'FC Avellino. Il calciatore irpino fa parte della lista degli uscenti dalla rosa della nuova società biancoverde. Con Evangelista hanno lasciato il ritiro di Sturno anche Carniato, Corvino, Maisto (autore di 2 reti contro l'Equipe Latina) e Djibril (a segno, come Evangelista, nel test di ieri al Castagneto).

"E' destino. Io con questi colori non ci devo giocare anche se è stata l'unica cosa che ho sempre desiderato. - ha affermato Duilio Evangelista con un post pubblicato sulle Stories di Instagram - Purtroppo a causa di persone incompetenti finisce qui. Un ringraziamento a tutti coloro che, fino all'ultimo, ci hanno creduto come me e chi credeva che fosse arrivato il mio momento, lo rimandiamo per l'ennesima volta. Un ringraziamento anche a coloro che hanno speso un minuto del loro tempo per mandarmi messaggi di complimenti dopo il goal di ieri. Purtroppo per giocare a calcio serve altro". Questo il post completo di Evangelista che saluta la SSD Calcio Avellino con polemica.

Intanto, per gli uomini di mister Graziani sono state ore di riposo. La ripresa è fissata per le 16.30. Domani, alle 16.30, sempre al "Castagneto" di Sturno, nuova amichevole per il Calcio Avellino che affronterà una rappresentativa locale. Ulteriore possibilità di valutazioni per il tecnico Archimede Graziani e per il direttore sportivo Carlo Musa. Tramite nota, la società di patron Gianandrea De Cesare "coglie l’occasione per ringraziare il Sindaco di Sturno, Vito di Leo, e l’Amministrazione comunale per la massima disponibilità riscontrata e per l’accoglienza riservata al club, che ha potuto svolgere la fase di ritiro precampionato nella massima tranquillità e professionalità".

Stadio - Per l'utilizzo del "Partenio-Lombardi", in mattinata il dirigente del Comune, Luigi Cicalese, ha ricevuto i rappresentati dell'Unione Sportiva Avellino e della Sidigas per il Calcio Avellino. C'è, di fatto, un'intesa di massima per l'utilizzo dell'impianto di contrada Zoccolari anche da parte del neonato club biancoverde. Per mercoledì è attesa la finalizzazione dell'accordo con un nuovo tavolo tecnico.