SSD Avellino, l'ok per il "Partenio-Lombardi" slitta a domani In corso di redazione la bozza per sancire l'intesa tra l'Uesse e il neo-nato club di De Cesare

di Marco Festa

È slittata la ratifica dell'intesa, raggiunta lo scorso lunedì, per l’utilizzo del “Partenio-Lombardi” da parte della SSD Calcio Avellino. La firma sull'accordo è, infatti, stata posticipata a domani mattina. Intanto, nella giornata di oggi, i legali del gruppi Taccone e Sidigas riceveranno la bozza dell'accordo stesso con annessa convocazione a "Palazzo di Città" per procedere al “nero su bianco”. Va ricordato che il punto di incontro raggiunto tra le parti permetterà al neo-nato club biancoverde di usufruire in esclusiva dello stadio del capoluogo irpino almeno fino al 30 settembre, in attesa che l'Uesse definisca il suo futuro fra giustizia amministrativa e ricerca di una inverosimile soluzione per l'iscrizione a un campionato dilettantistico, che, in assenza del rilascio della Licenza Nazionale, non potrebbe essere superiore alla Prima Categoria. Il rientro in città da Sturno della squadra di Graziani dovrebbe, dunque, consumarsi non prima di venerdì.